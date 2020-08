Batwoman saison 2 : Ruby Rose explique enfin les raisons de son départ

Ruby Rose revient sur son départ de Batwoman

Alors qu'une saison 2 de Batwoman a été commandée par la CW, Ruby Rose a décidé de quitter la série au terme de la saison 1 : c'est l'actrice Javicia Leslie qui a été choisie pour la remplacer. Au moment de l'annonce de son départ, en mai 2020, l'actrice n'a pas réellement expliqué les raisons... il aura fallu attendre trois mois de plus pour les connaître enfin.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Ruby Rose explique que le confinement est en partie à l'origine de son envie de partir de Batwoman : "Être l'actrice principale d'une série de super-héros est dur. (...) Vous savez, pendant une période de confinement et d'isolement, vous réfléchissez à différentes choses, ce que vous voulez accomplir dans la vie et à ce que vous voulez vraiment faire. C'était une belle opportunité de pouvoir discuter avec les producteurs de ces choses là. Je les respecte énormément, ils ont été tellement respectueux avec moi."

Une lourde opération

L'ex-star d'Orange is the New Black a donc envie de se consacrer à d'autres projets, d'autant plus que le tournage de Batwoman n'a pas été de tout repos puisque Ruby Rose se remettait d'une opération suite à une blessure au dos : "J'ai eu mon opération et 10 jours plus tard, je devais aller travailler, ce qui n'était peut-être pas la meilleure des idées. La plupart des gens prennent un ou trois mois de congés avant de repartir au travail", explique l'interprète de Katy Kane.