Batwoman saison 2 : la grande méchante Safiyah va enfin débarquer à Gotham

La saison 2 de Batwoman sera celle des nouveautés. En plus d'une nouvelle héroïne sous le costume (Javicia Leslie incarnera Ryan Wilder, la remplaçante de Kate Kate jusque-là jouée par Ruby Rose), c'est une nouvelle méchante qui fera également son apparition dans les rues sombres de Gotham.

Safiyah débarque à Gotham

D'après les informations de TVLine, la comédienne Shivaani Ghai (vue dans The Catch, Dominion) a en effet été castée afin de porter à l'écran le rôle de Safiyah. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est normal, la vilaine a régulièrement été citée lors de la saison 1, ce qui nous laisse penser que les auteurs ont une idée bien précise derrière la tête depuis quelques mois maintenant.

Concernant ce personnage, elle est déjà décrite comme "la dirigeante férocement protectrice d'une petite communauté installée sur l'île de Coryana. C'est une femme avec autant d'ennemis que d'alias, elle est compatissante, charismatique, capable de prouesses physiques et psychologiques". Mais ce n'est pas tout, Safiyah serait également "adorée des siens et prête à tout pour protéger ce qui lui appartient."

Histoire d'amour à venir ?

Une description loin de l'image de la méchante ultime que l'on pouvait imaginer ? Oui, et c'est normal. Dans les comics, son traitement est nettement plus subtile et laisse apparaître une face plus douce/calme du personnage, au point de la voir entamer une histoire d'amour avec Kate Kane. Et s'il est vrai que cette intrigue a été modifiée dans la série du Arrowverse au profit d'Alice, il n'est pas idiot de s'attendre à la voir subir un nouveau twist à l'écran l'an prochain.

Après tout, maintenant que Ruby Rose (Kate Kane) a quitté Batwoman, les auteurs pourraient logiquement utiliser Ryan Wilder pour remettre au goût du jour cette romance. Et quand on se souvient qu'Alice semble effrayée par cette fameuse Safiyah, on peut dans le même temps s'attendre à des tensions passionnantes à suivre.