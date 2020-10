Batwoman saison 2 : le Joker bientôt dans la série ? La créatrice répond

La saison 2 de Batwoman sera celle de la révolution sur la CW. Tandis que Ruby Rose ne sera plus à l'écran, c'est une héroïne noire incarnée par Javicia Leslie qui se glissera désormais sous le costume (nettement amélioré pour l'occasion) de la sauveuse de Gotham. De quoi motiver les créateurs à bouleverser quelque peu l'univers de la série mis en place l'an dernier ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir une fan.

Un apparition du Joker possible ?

A travers une session de questions/réponses organisée par TVLine, cette dernière a demandé "la nouvelle Batwoman pourra-t-elle affronter le Joker ou est-il définitivement mort dans la série ?" Réponse de Caroline Dries, la créatrice ? La porte n'est visiblement pas totalement fermée à une future apparition de sa part.

"L'un de mes comics préféré est The Killing Joke" a-t-elle ainsi révélé, avant d'ajouter avec une pointe de mystère, "Et quand j'ai terminé de le lire, je me suis perdue sur des forums sur Reddit où des gens dévoilaient leurs théories sur la fin et sur le fait que la mort du Joker par Batman pouvait en réalité être source de différentes interprétations". Autrement dit, rien n'est jamais véritablement acté dans ce monde de DC et il faut toujours se méfier des apparences.

Un problème de logique

Cependant, ne vous emballez pas trop vite, rien n'affirme que le Joker apparaîtra réellement un jour dans Batwoman. Si Kate Kane ne fait désormais plus partie de la série, Caroline Dries a tenu à rappeler que l'annonce du meurtre du vilain par Bruce Wayne n'avait pas été faite pour rien.

"Comme nous avions un gros arc narratif entourant le premier meurtre de Kate, je voulais montrer que même les héros pouvaient parfois franchir la ligne et que son mentor était passé par là" a confié la showrunneuse. "C'est ce qui lui permet de se pardonner et d'avancer vers un nouveau chapitre". Aussi, étant donné l'importance de cette révélation pour Kate Kane et le fait que l'héroïne sera toujours vivante hors caméras, faire revenir le Joker à la vie dans la série pourrait briser cette reconstruction mise en scène en saison 1.

En bref, rien n'est impossible mais ce n'est pas la priorité du moment.