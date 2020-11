Bac 2021 en contrôle continu à 100% à cause du coronavirus ? Jean-Michel Blanquer répond

Le bac 2021 sera en contrôle continu à 100% ?

Depuis le reconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron, les collégiens et lycéens ont prouvé le manque de distanciation dans les établissements français. Le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports avait alors mis fin au cours en présentiel à 100%, mettant en place des cours à distance et annulant les épreuves communes (EC). Mais cela signifie-t-il que le bac 2021 sera en contrôle continu à 100% ? Jean-Michel Blanquer, invité dans La Matinale LCI, a répondu à la question. "Non, nous ferons tout pour que ce ne soit pas le cas" a-t-il assuré, "les mesures que j'ai prises consistent justement à préserver l'essentiel de l'armature du baccalauréat, tel qu'il est conçu désormais, c'est-à-dire 60% de contrôle terminal et 40% de contrôle continu". Le bac 2021 sera donc quasiment moitié contrôle continu et moitié épreuves en présentiel.