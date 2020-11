Aya Nakamura victime de violences conjugales : elle explique pourquoi elle n'a pas porté plainte

"Je pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi"

La chanteuse à succès et mère de la petite Aïcha semble avoir trouvé l'amour avec son producteur Vladimir Boudnikoff. Mais avant ça, Aya Nakamura a connu des "coups durs dans sa jeunesse" comme elle l'a expliqué à L'Obs, dans les kiosques depuis ce jeudi 26 novembre 2020. L'interprète de Pookie, Jolie nana, Copines ou encore Doudou a aussi précisé avoir souffert de violences conjugales. Mais pourquoi elle n'a pas porté plainte ?

"Je n'ai pas porté plainte" a reconnu Aya Nakamura, "peut-être qu'à ce moment-là, j'étais faible mentalement". C'était une période de sa vie terrible, et l'artiste qui a refusé de participer à Secret Story a avoué qu'elle n'avait imaginé être un jour victime de violences conjugales : "C'est pas que j'avais honte, mais j'étais en mode waouh, je pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi... Ça arrive à tout le monde".

Aya Nakamura parlerait de Niska

Dans son interview, Aya Nakamura ne donne pas de nom sur l'homme qui l'a frappée. Mais comme vous vous en souvenez certainement, des rumeurs de couple avec Niska et de violences conjugales étaient sorties à l'époque. C'est le blogueur Aqababe qui avait révélé sur les réseaux : "Voici la vraie raison de pourquoi Aya Nakamura et Niska ne sont plus ensemble. Niska frappait Aya pour un oui ou pour un non. Elle encaissait, prenait sur elle jusqu'au jour où elle a craqué et a décidé de le quitter".

Un internaute avait même ajouté : "Il couchait avec Aya, elle est tombée enceinte, et il l'a tabassée pour qu'elle avorte, rouée de coups et tout. C'est pourquoi elle a annulé la sortie du clip Sucette et qu'elle a coupé les ponts avec lui". "Ce n'est pas totalement ça, mais oui, je me suis fait n*quer" avait répondu Aya Nakamura, confirmant donc une partie des rumeurs. Niska, de son côté, avait toujours nié avoir été en couple avec la chanteuse.