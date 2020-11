Aya Nakamura en couple avec Vladimir Boudnikoff ? La nouvelle photo qui semble confirmer

Même si elle devenue une star depuis la sortie en 2018 de son titre Djadja, Aya Nakamura a son jardin secret. Elle nous l'a avoué en interview, elle est une jeune femme presque comme tout le monde et aime vivre loin des projecteurs, notamment pour s'occuper de sa fille de 4 ans. Côté coeur, elle a toujours été discrète mais fait parler depuis quelques semaines. En octobre, une photo publiée dans sa story Instagram a semé le doute sur sa relation avec son producteur, Vladimir Boudnikoff. Et c'est pas près de s'arrêter...

Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff en plein bisou sur Twitter

Ce dimanche 15 novembre dans la soirée, Aya Nakamura a surpris pas mal de ses followers sur Twitter. Pourquoi ? A cause d'une photo où on peut la voir en train d'embrasser Vladimir Boudnikoff. Pas de baiser enflammé mais l'image parle d'elle même... Une photo qui est d'ailleurs désormais introuvable sur son compte puisque la chanteuse qui a fait faux bond à Quotidien l'a supprimée de ses réseaux sociaux. On a l'habitude puisqu'elle nous a fait le coup pas plus tard que la semaine dernière avec son tweet sur M. Pokora.