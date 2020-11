Aya Nakamura accusée de planter Quotidien par "flemme", la chanteuse réagit

Ce vendredi 13 novembre, Yann Barthès espérait créer l'événement sur le plateau de Quotidien. A l'occasion de la sortie de Aya, son troisième album, la chanteuse Aya Nakamura était en effet attendue sur place afin de faire le show sur scène et présenter son nouveau projet. Problème, l'animateur - quelque peu agacé, a révélé aux téléspectateurs en introduction de l'émission que celle-ci était victime d'un contre-temps totalement inattendu.

Quotidien planté par Aya Nakamura

"Bon elle nous a plantés. Aya Nakamura nous a plantés. Pas il y a 24 heures, non il y a une heure, une demi heure" a-t-il soufflé, avant d'ajouter, "Bon elle nous a pas appelés non plus pour nous le dire en même temps". Une situation que ne s'explique pas Yann Barthès, qui a par ailleurs précisé que tout avait pourtant été préparé dans l'après-midi afin que tout soit parfait le soir même, "Ils ont répété avec sa team, ils avaient mis un damier sur la scène. Les danseurs se sont déplacés. Tout le monde s'est déplacé. (...) Tout le monde s'était déplacé. Sauf une. Sauf une ! Sauf Aya Nakamura. Bon. Bah tant pis !" Pour l'anecdote, l'émission du vendredi est toujours enregistrée le jeudi, donc ce faux bond s'est en réalité déroulé ce jeudi 12 novembre 2020.

Et l'animateur de Quotidien l'avait vraiment mauvaise puisqu'il n'a pas hésité à en rajouter une couche en plein milieu de l'émission. Et cette fois-ci, il s'est montré un peu plus tranchant à l'encontre de l'artiste, "Elle a dit à son staff qu'elle avait la flemme de venir et qu'elle était trop fatiguée, eux [son équipe] ne l'était pas". De quoi comprendre qu'Aya Nakamura n'est pas près d'être réinvitée sur le plateau ? C'est fort possible.

La chanteuse réagit, mais...

Néanmoins, la chanteuse a tenu à réagir sur Twitter sur cet incident. Et sans surprise, l'interprète de "Doudou" a dévoilé une toute autre version de l'histoire, "Ni flemme ni plan, j'avais prévenu depuis 13h pourtant .. Les contretemps ça arrive". Problème ? Comme le révèle Le Parisien, si elle a préféré ne pas venir chez Quotidien, c'était visiblement pour pouvoir... faire la fête.

A l'heure où l'émission était enregistrée, la chanteuse se filmait en plein milieu d'une petite fête (non masquée) organisée dans un restaurant en compagnie de nombreux invités. On imagine que cette soirée avait été pensée pour célébrer le nouvel album, mais en pleine période de confinement, ça a de quoi faire grincer quelques dents.