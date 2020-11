Aya Nakamura a refusé de participer à Secret Story : "Je ne voulais pas que ça me colle à la peau"

Alors que Wejdene a fait une apparition dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, pour animer une battle et interpréter son single Coco, saviez-vous que Aya Nakamura avait elle aussi failli participer à une émission de télé-réalité, mais en tant que candidate ?

Aya Nakamura dans Secret Story ?

Comme elle l'a révélé en interview avec le magazine L'Obs, elle a été approchée il y a quelques années pour intégrer le casting de Secret Story : "Au début, Macron venait de devenir président, j'étais un peu connue sur les réseaux sociaux, on m'a proposé de faire Secret Story, mais j'ai dit non. J'avais envie d'être chanteuse et je voulais pas que ça me colle à la peau."

Aya Nakamura n'a finalement pas eu besoin d'un programme de télé-réalité pour connaître la notoriété et être propulsée sur le devant de la scène : il a juste suffit des tubes Comportement et Djadja. Aujourd'hui, elle est au sommet et cartonne avec son troisième album "Aya", porté par les sons Doudou et Jolie Nana. Et puis, vous auriez imaginé Aya dans Secret Story ? Pas nous !

Un petit boulot comme un autre

Mais avant d'arriver à cette carrière flamboyante, la chanteuse, qui est en couple avec son producteur Vladimir Boudnikoff, est passée par des petits boulots comme vendeuse "à C&A, sur Haussmann" : "Ça s'est super mal passé. Quand j'arrive, on me dit fais ci fais ça. Ça commence à me soûler. Rester debout toute la journée, à 19 heures, j'avais mal aux pieds. On me dit : 'À demain, 9 heures.' Je me dis 'ah ouais, c'est quand même un travail'. Je n'y suis pas retournée. Une semaine après, j'enregistrais mon premier titre en studio", a expliqué Aya Nakamura.