Aya Nakamura absente de Quotidien : elle se défend dans TPMP

Décidément, ce week-end n'était pas super positif pour Aya Nakamura. Bien qu'elle ait sorti son nouvel opus, porté par les singles Jolie Nana et Doudou, la star de la chanson a aussi fait parler d'elle et pas en positif. Vendredi, Yann Barthès l'accusait d'avoir planté Quotidien "par flemme" et sans prévenir, chose qu'elle a démenti sur les réseaux sociaux. Un peu plus tard, des images sont sorties, la montrant lors d'une soirée, sans masque. "J'ai fait une bêtise. La prochaine fois, je ferai plus attention et tout le monde mettra un masque. On peut écouter de la musique et se protéger." a-t-elle confié dans le 19:45 sur M6 à ce propos.

"Je n'ai rien contre Quotidien"

Ce lundi 16 novembre, c'est Cyril Hanouna qui a tenté d'en savoir plus sur ce qui a poussé Aya Nakamura à ne pas aller dans Quotidien. L'animateur qui ne porte pas vraiment Yann Barthès dans son coeur a contacté la star par téléphone et l'a encensé de compliments face aux critiques auxquelles elle a fait face vendredi soir. Après son (long speech), Aya Nakamura a enfin pu en placer une et a de nouveau démenti ne pas être allée dans l'émission par flemme. "Comme je l'ai tweeté, j'avais un truc à faire. Je n'ai rien contre Quotidien" a assuré la star qui dément aussi la rumeur comme quoi l'émission aurait voulu lui imposer des danseurs.

Pas complètement contre une venue dans l'émission de Yann Barthès

Alors, Aya Nakamura viendra-t-elle faire la paix avec Yann Barthès sur le plateau de Quotidien ? Ce n'est pas totalement impossible puisqu'elle ne ferme pas totalement la porte à un passage dans l'émission. Alors que Cyril Hanouna lui disait "tu y retourneras", la chanteuse qui serait en couple avec son producteur a répondu (quand même un peu sur la défensive) : "Oui, pourquoi pas". Bon, c'est pas gagné mais y'a de l'espoir !