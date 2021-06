Awake - La fin du film Netflix avec Gina Rodriguez frustre les abonnés : "c'est n'importe quoi"

La fin d'Awake, le nouveau film Netflix, frustre de nombreux twittos

Alors que la saison 5 partie 2 de Lucifer est dans le top 10 Netflix depuis sa sortie, le nouveau film Netflix, Awake, a lui aussi atterri dans le top du classement. Dispo depuis ce 9 juin 2021 sur la plateforme de streaming, Awake a un casting composé de Gina Rodriguez, qui joue Jill, Ariana Greenblatt, qui fait Matilda, et Lucius Hoyos, qui incarne Noah. Gina Rodriguez est connue pour avoir interprété Jane Gloriana Villanueva, l'héroïne de la série Jane the Virgin qui s'est finie avec la saison 5 (et n'aura pas de spin-off). L'actrice a également tourné dans les films Deepwater, Annihilation, Miss Bala ou encore Quelqu'un de bien.

De quoi parle Awake ? Le film réalisé par Mark Raso a pour synopsis : "Après qu'une catastrophe planétaire prive l'humanité de ses appareils électroniques et de son sommeil, le monde plonge soudain dans le chaos. Jill, une ex-soldate au passé trouble, semble être la seule à détenir la clef permettant de trouver un remède universel : sa fille. Mais Jill peut-elle la protéger et sauver l'humanité avant de perdre la raison à son tour ?". En clair, il y a une panne électronique mondiale et plus personne n'arrive à dormir, à part Matilda, la fille de Jill.

Et si le film post-apocalyptique fait tant parler sur les réseaux, c'est à cause de sa fin. En effet, le final d'Awake a déçu beaucoup d'abonnés Netflix. Sur Twitter, ils ont été nombreux à montrer leur colère et leur déception à propos de cette fin.