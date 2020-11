Ava (Koh Lanta 2020) très peu à l'écran : Denis Brogniart explique les raisons

Si Alix, éliminée en même temps que Laurent, Hadja, Lola, Angélique ou encore Bertrand-Kamal, décédé d'un cancer en septembre 2020, ne seront pas oubliés de si tôt, Ava, elle, n'aura pas de grosses difficultés à retourner tranquillement dans l'anonymat après Koh Lanta 2020, les 4 terres. C'est un peu LA candidate invisible de cette saison. Même TF1 l'oublie sans le faire exprès : la chaîne a par exemple confondu Ava avec Alexandra dans l'épisode du 6 novembre, une boulette à laquelle l'ex-candidate de l'équipe bleue a réagi.

"Ava ne s'est pas beaucoup exprimée face aux caméras"

Cette absence à l'écran a au moins un avantage : Ava est devenue la star de Twitter ! À chaque épisode, certains téléspectateurs s'amusent à lister le nombre de fois où l'aventurière apparaît dans Koh Lanta 2020 tandis que d'autres préfèrent se moquer de la situation, mais y a-t-il une raison derrière le fait qu'Ava ne soit pas du tout mise en avant dans l'émission de TF1 ?

Apparemment oui si l'on en croit les révélations de Denis Brogniart à Télé Loisirs : "Je passe mon temps à dire aux aventuriers lors du tournage 'soyez vous-mêmes, donnez vos sentiments et exprimez ce que vous ressentez'. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Ava, qui est une personne avec du caractère et très intelligente, ne s'est pas beaucoup exprimée face aux caméras."

"On l'a mise en garde"

Le présentateur, qui est en plein tournage pour la nouvelle saison de Koh Lanta, ajoute : "Il n'y a aucune action délibérée dans toute l'Histoire de Koh-Lanta de mettre en avant ou de masquer un aventurier. Certains n'hésitent pas à exprimer avec des mots immédiatement ce qu'ils ressentent dans les stratégies, dans leurs déceptions comme dans leurs moments de joie. D'autres sont en revanche plus austères et Ava en fait partie et c'est pour cela qu'on la voit moins. Si vous faites des stratégies en dehors des caméras, tout cela est transparent et n'existe pas pour les téléspectateurs. On a mis en garde Ava sur le tournage."