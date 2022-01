Aurélie Dotremont répond aux haters : "Quand je parle de régime il est bien spécifié dans ma story que je parle de boulimie"

Contente des massages drainants pour le corps et du régime qu'elle a fait, Aurélie Dotremont a dévoilé le résultat dans ses stories. Mais des haters ont alors envoyé des messages pour critiquer les drainages lymphatiques et le régime, parce qu'elle est déjà mince. L'influenceuse a alors répondu dans ses stories à une internaute qui la critiquait et la traitait de "squelettique", en lui rappelant être boulimique et complexée malgré sa minceur. Elle a aussi précisé ne pas suivre un régime pour perdre du poids mais pour stopper les vomissements.

"Pour te répondre grosse tête de marshmallow mâché et recraché, de 1 quand je parle de régime il est bien spécifié dans ma story que je parle de boulimie et que j'essaye de manger moins pour vomir moins. Et donc motiver les boulimiques comme moi d'en faire autant !!!!!" a ainsi déclaré celle qui avait été évincée de La Bataille des Couples 3 sur TFX. "De 2, les massages drainants sont bons pour la santé, le corps et la circulation du sang !!!! Elle raffermit la peau, et casse les graisses abruti, je n'y vais pas pour maigrir tu te doutes !!!!!!!" a ajouté Aurélie Dotremont.