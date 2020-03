Audran Cattin, Tom Rivoire... quel âge ont les acteurs des Bracelets rouges ?

Ce n'est pas parce qu'ils jouent des ados que les acteurs en sont aussi ! On a eu la preuve avec les stars de Sex Education ou encore celles d'Elite qui sont bien plus âgés que leurs personnages. Mais qu'en est-il pour les acteurs de la série française Les Bracelets Rouges ?

Qui est le plus jeune (et le plus âgé) ?

Sans grande surprise, c'est évidemment Marius Blivet qui incarne Côme qui est le plus jeune acteur du casting des Bracelets Rouges puisqu'il a seulement 15 ans. Quant aux acteurs les plus âgés ? Il s'agit d'Audran Cattin qui joue Thomas et de Hanane El Yousfi qui incarne Nour, la nouvelle patiente de l'hôpital. Ils ont tous les deux... 25 ans ! Eh oui, on est loin du lycée.

Tom Rivoire (Clément)