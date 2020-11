Arrowverse : la CW prépare une série Wonder Girl... sans Donna Troy

Qui a dit que le Arrowverse était en fin de vie ? Certainement pas la CW. Malgré la fin d'un cycle qui se fait de plus en plus ressentir à l'écran (fin récente de Arrow, la conclusion prochaine de Supergirl, le vieillissement de The Flash...), la chaîne américaine croit encore en ses super-héros. La preuve, elle a récemment donné son feu vert à la production d'un pilot pour un spin-off de Black Lightning et elle songerait également à mettre en scène une nouvelle super-héroïne.

Wonder Girl bientôt dans le Arrowverse ?

A en croire les informations de Deadline, c'est Wonder Girl qui pourrait ainsi débarquer sur nos écrans d'ici quelques mois. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est normal, il existe déjà un tel personnage joué par Conor Leslie dans l'excellente série Titans. Néanmoins, ne vous attendez pas à retrouver une deuxième version de Donna Troy ici.

Selon le site américain, Dailyn Rodriguez - la créatrice attachée à ce projet, a choisi de s'intéresser à Yara Flor, une jeune latina descendante d'une guerrière Amazone et d'un Dieu du fleuve Brésilien. De fait, à l'inverse de Donna Troy qui a grandi en compagnie des Amazones et qui se bat régulièrement aux côtés de Wonder Woman, cette Wonder Girl devrait être totalement étrangère à cet univers héroïque et découvrir progressivement ses pouvoirs, son passé (elle pense ses parents être de simples immigrants cubains). En gros, cette nouvelle série suivrait le schéma classique des fictions du genre (Stargirl, The Flash...) avec une origin story qui prendrait son temps.

Une héroïne encore inédite

Pour la petite anecdote, Yara Flor est encore inconnue des fans de comics. Et pour cause, c'est en janvier prochain qu'elle fera officiellement ses premiers pas dans l'univers de DC à travers le titre Future State: Wonder Woman. Cependant, de premières images ont déjà été dévoilées par l'éditeur et elles sont prometteuses (voir ci-dessous).

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore quelle actrice se glisserait dans ce rôle, mais la pression sera forcément énorme sur ses épaules. Première interprète de ce nouveau personnage et première véritable héroïne latina au sein du Arrowverse, cette aventure - si la série voit réellement le jour, s'annonce épique et historique.