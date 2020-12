Ant-Man 3 : Emma Fuhrmann (Cassie) remplacée par une autre actrice, Marvel ne lui avait rien dit

Changement d'actrice pour Ant-Man 3

Surprise, un personnage de la saga cinématographique Ant-Man (MCU) va changer de visage à l'occasion du troisième film, attendu d'ici 2022 au cinéma. On l'a récemment appris lors d'une conférence organisée par Disney, là où Cassie Lang - la fille de Scott Lang (Paul Rudd), aura enfin un rôle plus important dans l'histoire, ça ne sera plus Emma Fuhrmann qui l'incarnera. Au contraire, l'actrice a étonnamment été remplacée par Kathryn Newton, récemment vue dans The Society ou Freaky.

Et si ce changement de casting est une surprise, c'est parce que Emma Fuhrmann venait tout juste d'être castée pour ce rôle. En effet, c'était à l'occasion du flashforward de 7 ans mis en scène dans le film Avengers - Endgame (2019) que la comédienne était apparue pour la première fois à l'écran. Et tout logiquement, on imaginait que ce casting était précurseur de plus grandes choses pour la suite.

Emma Fuhrmann se confie sur son remplacement

Malheureusement, à la question "pourquoi les producteurs ont-ils finalement décidé de changer une nouvelle fois de comédienne ?" Ne comptez pas sur Emma Fuhrmann pour y répondre. Elle l'a confié sur Twitter, elle est autant dans le flou que nous, "Merci à tous pour vos gentils messages et votre soutien. Ca signifie beaucoup pour moi. J'ai été aussi triste que vous en apprenant la nouvelle jeudi dernier. Je ne peux qu'espérer que [ce changement] signifie qu'il y a quelque chose d'autre pour moi dans le futur du MCU".

Oui, si l'on se fie aux propos de l'actrice, les producteurs n'auraient donc même pas pris la peine de l'avertir qu'elle était virée et de lui expliquer les raisons. Un comportement décevant et peu professionnel de la part de Marvel, qui n'empêche cependant pas Emma Fuhrmann de rester positive, "Je serai toujours reconnaissante d'avoir pu faire partie du MCU et du plus gros film de tous les temps. Etre une actrice reste ma première passion et j'ai hâte de voir ce que le futur réserve".

Le possible voyage de Peter Parker dans le multiverse (Spider-Man 3) sera-t-il lié à ce changement ? A suivre...