Ansel Elgort accusé d'agression sexuelle sur une mineure de 17 ans

Depuis que le mouvement #MeToo a débuté en 2017, de nombreuses femmes ont évoqué ouvertement les harcèlements et agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Plusieurs célébrités ont ainsi été au centre d'accusations comme Ed Westwick (les poursuites ont été abandonnées), Danny Masterson (qui vient d'être inculpé pour le viol de trois femmes) ou encore Neymar (la plainte a été classée sans suite, faute de preuves).

Une internaute accuse Ansel Elgort d'agression sexuelle

Ce vendredi 19 juin, une internaute prénommée Gabby a raconté "son histoire" avec l'acteur révélé dans Divergente et Nos étoiles contraires. Sur Twitter, la jeune femme explique avoir été agressée sexuellement par Ansel Elgort en 2014 alors qu'elle venait d'avoir 17 ans. Elle aurait pris contact avec l'acteur en DM avant que ce dernier ne lui donne son compte Snapchat privé où ils auraient échangé des messages avant de se rencontrer. L'acteur aurait alors forcé la jeune femme à avoir une relation sexuelle alors que cette dernière "pleurait de douleur" puisqu'il s'agissait de sa première fois. "Je n'étais pas là mentalement, je me suis dissociée et c'était comme si mon esprit était parti, j'étais choquée, je ne pouvais pas partir. Il m'a fait croire que c'était comme ça le sexe. J'étais tellement jeune et il le savait." écrit Gabby qui a également posté une photo où elle pose au côté de l'acteur (son visage est caché) ainsi que des screenshots de leur conversation privée.

Dans son texte, elle explique que l'acteur lui aurait demandé des nudes et lui aurait même proposé un plan à trois avec l'une de ses amies, elle aussi mineure. "Je ne devais rien dire car ça aurait 'ruiné sa carrière'" écrit-elle. "Je suis restée assise des mois à me demander ce que j'avais fait de mal. A me demander pourquoi je me sentais utilisée. Des années plus tard, j'ai un stress post-traumatique, des crises d'angoisse, je suis une thérapie. Je suis enfin prête à en parler et à guérir." conclut la jeune femme qui, depuis la publication et le buzz qui a suivi, a décidé de supprimer son compte Twitter. Contacté par des médias américains, l'acteur n'a pas encore réagi à ces accusations.