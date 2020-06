Danny Masterson (The Ranch, That 70's Show) inculpé pour le viol de 3 femmes

Fin 2017, Netflix ainsi que la production de la série The Ranch se voyait contrainte de virer l'un de ses acteurs, en plein milieu de la saison 3 : Danny Masterson (l'interprète de Rooster). Et pour cause, celui qui s'est fait remplacer par Dax Shepard était accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Deux ans plus tard, l'acteur qui s'est fait connaître dans That 70's Show (où il incarnait Steven Hyde) a été inculpé pour trois viols qu'il est accusé d'avoir commis entre 2001 et 2003 chez lui, à Hollywood.

L'acteur de The Ranch et That 70's Show inculpé pour 3 viols

Le premier concerne une femme de 28 ans, en 2001, les deux autres remontent à 2003, envers deux femmes de 28 et 23 ans. La procureur de Los Angeles, Jackie Lacey, précise qu'il y a prescription pour une quatrième accusation, et qu'il n'y avait "pas assez de preuves" pour une cinquième.

L'acteur de 44 ans qui a toujours démenti, continue de nier : "Les gens qui connaissent M. Masterson connaissent son caractère et savent que ces accusations sont fausses.", a déclaré son avocat qui ajoute que "M. Masterson et sa femme sont évidemment sous le choc le plus total" mais "sont confiants dans le fait que la vérité finira par émerger". Il comparaîtra devant le juge le 18 septembre prochain. Il risque 45 ans de prison.