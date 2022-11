Anisha (Star Academy) harcelée par Léa ? Elle sort du silence et met les choses au clair

La Star Academy, c'est déjà fini ! Pour son retour, l'émission de TF1 n'a duré que six semaines et a donc sacré son grand gagnant. C'est Anisha qui s'est imposée, sans grande surprise pour les fans de l'émission. Dans le château, la candidate a prouvé qu'elle avait déjà tout d'une grande et a impressionné les internautes. Mais elle est aussi rapidement devenue la chouchou du web pour son côté discret, très loin de l'attitude extravagante et de diva de Léa. Anisha était même parfois tellement effacée qu'elle apparaissait peu dans les quotidiennes.

Lors de l'aventure, Anisha a même été mise de côté par les élèves. Sur Twitter, les internautes l'avaient soutenue après des critiques des autres candidats qui dénonçaient sa "fausse modestie". Léa avait aussi été la cible de messages négatifs suite à son comportement envers Anisha : elle voulait la priver de nourriture. Beaucoup ont critiqué Léa, disant qu'elle harcelait la future gagnante dans le château. Après la polémique sur le geste déplacé des élèves après sa victoire, Anisha a réagi à ces critiques au sujet de Léa.

Anisha harcelée par Léa ? Elle répond

Si le web n'a pas été tendre avec Léa, il n'y a visiblement pas de tensions entre elle et Anisha. Interrogée par nos confrères de Purepeople, la gagnante de la Star Ac a assuré ne pas avoir "ressenti de harcèlement" durant l'aventure. "Léa fait des blagues, elle est rigolote et est quand même bienveillante aussi. Après, tout est une question de tempérament je pense. Et chacun interprète de la manière dont il le voit." assure Anisha.

"Ne vous inquiétez pas"

Touchée par le soutien des internautes, Anisha a profité de cette interview pour faire passer un message. "Je souhaite dire aux personnes qui pensent que c'est du harcèlement et qui prennent peut-être ma défense pour ça : ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun problème avec Léa ni avec d'autres personnes." a-t-elle confié avant de conclure : "Comme je le dis souvent, je les aime, même si on a des tempéraments ou des points de vue différents. Je n'ai aucun problème avec les personnes, chaque jour je repars à zéro avec les gens quoi qu'il arrive".

Pas de drama donc entre elle et Léa. D'autant plus que depuis la fin de l'aventure, Léa a elle aussi mis fin aux fausses rumeurs. "J'adore Anisha, c'est quelqu'un qui est super touchant." a-t-elle expliqué dans un live avec Tiana. Elle a aussi souhaité un joyeux anniversaire à Anisa dans une story "Joyeux anniv la gagnante, tu mérites" a-t-elle posté.