Star Academy 2022 truquée ? Cette photo qui prouve que des candidats se connaissaient avant l'émission

Star Academy 2022 : Enola, Louis, Amisse, Chris et Julien se connaissaient-ils avant l'émission ?

Est-ce que tout serait fake dans la Star Academy 2022 ? Les élèves ont quitté le château de Dammarie-les-Lys après la finale présentée par Nikos Aliagas, samedi dernier sur TF1. Entre Anisha, Enola, Léa et Louis, c'est Anisha qui a remporté l'aventure ! Mais il y aurait un gros problème : les académiciens sont soupçonnés de se connaître avant le tournage de l'émission.

Sur Twitter, le compte de @Ginie17_ a en effet posté une photo choc qui fait parler ! On voit un groupe d'amis qui fête un anniversaire, celui d'Enola, qui a réagi à son duo avec Nolwenn Leroy. Et sur cette image qui a fuité, on découvre qu'il y avait d'autres candidats de la Star Ac présents pour célébrer le birthday d'Enola : Louis, Amisse, Chris et Julien. Cela veut-il dire qu'ils se connaissaient déjà avant la Star Ac et qu'ils étaient potes ?

Les élèves de la Star Ac étaient censés être confinés

"Ils ont fêté l'anniversaire d'Enola avant que la Star Academy ne commence officiellement" a simplement écrit @Ginie17_. Et d'autres twittos ont réagi dans les coms, sous le choc : "Je comprends mieux pour Louis et Enola étaient déjà proches au bout du 1er jour ça paraissait trop", "Attends ils se sont vus avant la Star Ac ?", "OMG les photos viennent d'où ??".

Dans les commentaires du tweet, un(e) internaute a fait remarquer que l'anniversaire d'Enola était le 14 octobre dernier, soit la veille du début de la Star Academy 2022 (elle l'avait dit dans l'aventure comme l'ont rappelé des fans du programme). Les élèves étaient censés être confinés à ce moment là, pendant une semaine avant le premier prime. Ils étaient donc confinés ensemble, d'où cet anniversaire avec plusieurs élèves. Mais non du coup, ils ne se connaissaient pas d'avant.