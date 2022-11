Enola écrasée par Nolwenn Leroy à la Star Academy ? La candidate réagit enfin à leur duo compliqué

Lors de la finale de la Star Ac entre Anisha, Léa, Enola et Louis samedi dernier sur TF1, c'est Anisha qui a gagné ! Et alors que la gagnante a trouvé une solution pour ne pas être expulsée de France, une autre finaliste de la Star Academy 2022 est revenue sur sa prestation. Enola a chanté le tube Cassé avec Nolwenn Leroy, un duo très critiqué sur les réseaux. "C'était un duo ça ? On avait plutôt l'impression qu'Enola était la choriste de Nolwenn. Nolwenn a chanté presque toute la chanson", ou encore "Elle a monopolisé toute l'attention, chanté 3/4 de la chanson" avaient notamment commenté les twittos.

Ce lundi 28 novembre 2022, Enola a réagi à ces critiques dans l'émission How are Riou, animée par Maxime Riou, sur Radio Monaco. Et elle défendu la chanteuse : "Je pense qu'il y a eu un quiproquo. Peut-être qu'elle a cru que j'avais oublié de chanter à ce moment-là. C'est peut-être ce que j'ai fait ressentir - que je ne pensais pas que c'était mon tour - parce que j'avais le micro en bas".

"Il y a une partie du refrain qu'elle a chanté à ma place"

Alors qu'Enola est prête à vivre avec un autre candidat de la Star Academy 2022 depuis leur sortie du château, elle a donné quelques détails sur ce duo très critiqué. "Elle a pris le dessus sur certaines paroles alors que normalement c'était pour toi au prompteur ?" a demandé l'animateur à propos de Nolwenn Leroy, ce qu'elle a confirmé : "Tout à fait, il y a une partie du refrain qu'elle a chanté à ma place. Le découpage de base n'était pas comme ça et je pense qu'elle a plus voulu me venir en aide", "je pense qu'elle a plus voulu venir à mon secours".