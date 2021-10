Angèle revient sur son coming-out bi : "Dommage que le fait d'aimer les femmes soit politique"

"Ado, si j'avais eu plus d'exemples de personnes lesbiennes, bi ou gay, j'aurais peut-être compris plus vite que j'étais bi"

La star de la chanson qui a aussi fait des feat. avec son frère Roméo Elvis, trouve en revanche "dommage que le fait d'aimer les femmes soit politique". Devenue une représentante LGBT malgré elle, Angèle a précisé : "Je trouverais merveilleux que ce ne soit plus un sujet, même si, objectivement ça l'est encore, et je ne peux pas en vouloir aux gens de l'évoquer".

Et "en même temps, il est important d'en parler, car on a tous besoin de représentations" a souligné la chanteuse, "Ado, si j'avais eu plus d'exemples de personnes lesbiennes bi ou gay, j'aurais peut-être compris plus vite que j'étais bi. Je me serais moins menti à moi-même, et j'aurais vécu d'autres histoires".