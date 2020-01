Angèle revient sur ses photos volées avec une femme dans la presse people : "c'est très violent"

Les paparazzi sont souvent prêts à tout pour dénicher le moindre scoop ou la moindre photo qui fera parler. Les stars en font souvent les frais et en souffrent souvent. Angèle s'est retrouvée face à cette expérience six mois après sa rupture avec Léo Walk : une photo d'elle en train d'embrasser une mystérieuse femme a été dévoilée dans le magazine Public en novembre dernier.

"Je m'attendais à des ragots, mais pas à ça"

Après l'apparition de ce cliché, les internautes se sont rapidement lancés à la recherche de l'identité de la supposée petit amie de la chanteuse, qui a annoncé une pause dans sa carrière.

Depuis ce buzz provoqué par les paparazzi, Angèle n'a pas officialisé son supposé nouveau "couple". Elle a en revanche accepté de réagir à cette histoire dans une interview accordée à Télérama : "Je m'attendais à des ragots, mais pas à ça. Franchement, c'est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi, et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l'image qui ferait vendre. J'ai eu la très désagréable sensation d'être traquée. Cela dépasse tout ce que j'avais déjà compris et connu. En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ?"

"Ma vie privée en a pris un coup"

Dans le même entretien, l'interprète de Balance ton quoi est revenue sur sa rupture avec Léo Walk, après deux ans de relation : "Je ne regrette pas qu'avec Léo nous nous soyons montrés ; c'était beau de vivre cela tous les deux. Mais en six mois, avec la notoriété, tout a changé. Ma vie privée en a pris un coup, et pas seulement côté amoureux. Aujourd'hui, je dois aussi protéger mes amis, mes collaborateurs, ma famille, qui n'ont pas envie qu'on les sollicite, et encore moins qu'on les traque !"