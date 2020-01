Angèle revient sur sa rupture avec Léo Walk : "Avec la notoriété, tout a changé"

Après deux ans de relation, Angèle et son boyfriend Léo Walk se sont séparés en mai 2019 si l'on en croit Sud Info : "D'après nos sources, Angèle est à nouveau célibataire. Des proches de la star nous ont confirmé la nouvelle", a annoncé le média belge. L'interprète de Balance ton quoi a préféré confirmé sa rupture en musique : "Je vais avoir l'habitude, mais ces derniers mois, j'ai flanché loin de toi, loin de moi. Sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir même si j'y perds ma liberté", chante-t-elle dans son morceau Perdus, extrait de la réédition de son album "Brol".

"C'était beau de vivre ça tous les deux"

Dans une récente interview accordée au magazine les Inrockuptibles, Angèle revient sur sa séparation avec Léo Walk et confirme que la notoriété a eu raison de leur amour : "J'ai eu la très désagréable sensation d'être traquée. Cela dépasse tout ce que j'avais déjà compris et connu", confie la soeur de Roméo Elvis avant de préciser que tout était différent quand elle n'était pas méga connue : "Mon intimité n'était pas épiée. C'est moi qui donnais ce que je voulais. Je ne regrette pas qu'avec Léo nous nous soyons montrés, c'était beau de vivre cela tous les deux. Mais en six mois, avec la notoriété, tout a changé. Ma vie privée en a pris un coup, et pas seulement côté amoureux."

Angèle, qui a annoncé une pause dans sa carrière, a aujourd'hui bien l'intention de protéger ses proches "qui n'ont pas envie qu'on les sollicite, et encore moins qu'on les traque", comme ses amis, ses collaborateurs et sa famille.