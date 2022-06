Roméo Elvis revient sur son duo culte avec sa soeur Angèle : "C'était une attente de ma daronne"

Roméo Elvis explique son duo avec Angèle

En 2018, Roméo Elvis et Angèle faisaient danser la France entière avec le titre Tout oublier. Une collaboration importante pour la carrière du frère et de la soeur (la chanson a été certifiée Disque de Diamant, le clip a reçu une Victoire de la Musique) que le rappeur explique d'une drôle de façon.

Présent cette semaine dans l'émission En aparté, Roméo Elvis a en effet été invité à revenir sur l'origine de ce duo désormais emblématique. Sa réponse ? "C'était pour répondre à une attente de ma daronne qui voulait absolument qu'on fasse un morceau ensemble. Et voilà, on l'a fait, c'est tout quoi".

Une vraie complicité pour le frère et la soeur

De quoi comprendre qu'il n'est pas le premier fan de la chanson qui lui a pourtant permis de se faire connaître du grand public ? On vous rassure, ce n'est pas le cas. "Je rigole" a-t-il aussitôt assuré après avoir fait cette étonnante confidence. En revanche, il l'a précisé, il n'y avait absolument aucun calcul derrière ce titre, simplement une envie de partager ensemble, "C'était pas une nécessité, mais c'est ma soeur."

Si tout n'a pas toujours été simple entre les deux, "Avant, on était un peu chien et chat", Roméo Elvis a confessé qu'ils avaient vu en cette collaboration une occasion de concrétiser une évolution dans leur vie, "À partir de mes 18 ans ou de ses 18 ans, on a commencé à vraiment bien s'entendre. (...) [Lors de ce titre] On commence à s'entendre hyper bien, à être de plus en plus complices."

Une complicité que l'on n'a malheureusement pas retrouvée avec d'autres duos sur leurs nouveaux albums ("Nonante-Cinq" pour elle, "Tout peut arriver" pour lui), même si cela peut s'expliquer par la récente tempête médiatique vécue par le rappeur à la suite d'une accusation d'agression sexuelle portée à son encontre en 2021 et qui n'est pas restée sans conséquences pour la chanteuse, victime collatérale de la polémique.