Angèle fait son coming out sur Instagram et officialise son couple

Elle est dans le top 30 des jeunes artistes européens les plus influents : Angèle inspire par sa musique mais aussi par son engagement pour la cause féministe et environnementale. Mais, malheureusement, qui dit célébrité dit paparazzi. En janvier 2020, la chanteuse belge s'est retrouvée malgré elle sur des photos volées d'elle en train d'embrasser une femme, six mois après sa rupture avec le danseur Léo Walk. Des photos publiées dans la presse people auxquelles elle réagissait. "Je m'attendais à des ragots, mais pas à ça. Franchement, c'est très violent de réaliser que des paparazzi se sont cachés en bas de chez soi, et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l'image qui ferait vendre. J'ai eu la très désagréable sensation d'être traquée. Cela dépasse tout ce que j'avais déjà compris et connu. En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ?".

Angèle fait son coming out

Mais l'interprète de "Oui ou non" ne s'exprimait pas sur sa relation avec cette femme, que beaucoup soupçonnent d'être Marie Papillon, vidéaste et influenceuse... jusqu'à ce lundi 10 août 2020. La soeur de Roméo Elvis a choisi Instagram pour faire d'une pierre deux coups : faire son coming out et officialiser sa relation avec un certaine Marie : "'Portrait of Women who love Women' (Portrait de femmes qui aiment les femmes en français, ndlr). Au moins, c'est clair... enfin non pas claire, Marie"., écrit-elle en légende, avec un emoji papillon, laissant peu de doute sur l'identité de la personne. Une publication à laquelle Marie Papillon a d'ailleurs réagi avec un emoji coeur qui en dit long: "Elle en a de la chance cette claire". "Et moi alors !", a-t-elle répondu. Le doute n'est donc plus vraiment permis.