Angèle dans le top 30 des jeunes artistes européens les plus influents

Angèle parmi les stars les plus influentes

Forbes, qui a récemment destitué Kylie Jenner (qui ne serait pas vraiment milliardaire) et a en revanche annoncé que Cristiano Ronaldo est milliardaire a publié son top 30 des jeunes artistes européens de moins de 30 ans les plus influents. Et Angèle fait partie de ce classement. En même temps, la chanteuse belge a enchaîné les tubes et les prises de position, se montrant féministe et engagée pour l'environnement.

L'interprète de Tout oublier, Ta reine, La thune ou encore Oui ou non avait même été invitée au concert caritatif One World Together At Home en avril 2020. Angèle, Christine and the Queens et Céline Dion étaient alors les seules stars francophones à donner de la voix, entourées par Lady Gaga (organisatrice de l'événement), Taylor Swift, Lizzo, Billie Eilish, Jennifer Lopez, les Rolling Stones, Elton John...

Des stars de Sex Education, The Witcher ou encore Star Wars au classement

En dehors d'Angèle, d'autres artistes francophones sont aussi dans ce top 30 de Forbes. Il y a ainsi l'actrice franco-algérienne Lyna Khoudri (César du meilleur espoir en 2020 pour son rôle dans Papicha), l'acteur français Anthony Bajon (nommé au César du meilleur espoir masculin en 2019 pour son interprétation dans La prière) et le jeune comédien franco-britannique Roman Griffin Davis, alias Jojo dans Jojo Rabbit.

Un classement qui contient aussi beaucoup d'anglais : Ncuti Gatwa (qui joue Eric dans la série Sex Education sur Netflix), Freya Allan (qui incarne Ciri dans The Witcher) ou encore Naomi Ackie (Jannah dans Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker et Bonnie dans la série The End of the F***ing world).

Outre les actrices et les acteurs, il y a aussi les chanteurs et chanteuses telles que Lewis Capaldi, Olly Alexander et Celeste.