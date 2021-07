Amazon lance Prime Video Ligue 1 : voilà le prix pour mater les matchs de la Ligue 1

Entre Amazon et la Ligue 1, "ce n'est que le début"

"Nous sommes ravis et fiers de pouvoir débuter notre diffusion de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT" a déclaré Alex Green, Directeur Général de Prime Video Sport pour l'Europe. Eh oui, car en plus de diffuser des matchs de la Ligue 1 Uber Eats, Amazon a signé un partenariat avec la Chaîne L'Équipe pour les matchs de la Ligue 2 BKT.

"Le prix et l'accessibilité de notre service permettra à chaque fan de suivre facilement son équipe de coeur. Les partenariats que nous avons signés et les noms qui nous accompagnent dès aujourd'hui nous permettent de proposer une offre de qualité" a-t-il précisé, "Ce n'est que le début pour nous et nous allons nous appuyer sur ces fondations solides pour faire grandir le service, innover, nous améliorer en permanence, afin de proposer l'expérience football que tous les fans souhaitent avoir".

8 matchs chaque week-end, émissions... Ce qui vous attend

Qu'est-ce qui vous attend sur Prime Video Ligue 1 ? Vous pourrez voir "8 matchs chaque weekend, du vendredi 21h00 jusqu'au dimanche soir". A noter que "chaque match aura le droit à une émission d'avant-match en bord de terrain et d'après-match de 15 minutes avec analyses et interviews". Les supporters pourront aussi découvrir une "nouvelle émission tous les dimanches à 19h00, avec les meilleurs moments du week-end et juste avant l'affiche du Dimanche soir" (qui a été avancée à 20h45). Cette émission sera "accessible sans coût additionnel pour tous les membres Prime".

Parmi les personnalités sportives qui animeront ou commenteront les matchs et les émissions, il y aura Thibault Le Rol (beIN SPORTS, la chaîne Téléfoot), Marina Lorenzo (Canal+, la chaîne Téléfoot), Julien Brun (beIN Sports, la chaîne Téléfoot, TF1) et Smaïl Bouabdellah (la chaîne Téléfoot, la chaîne L'Equipe).