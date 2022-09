Amandine Pellissard, 6 mois de prison pour vol ? Ses explications surprenantes sur les raisons de sa condamnation

Ce mardi 13 septembre 2022, Amandine Pellissard a surpris tout le monde lors d'une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs en annonçant qu'elle était condamnée à 6 mois de prison ferme. Alors en grandes difficultés financières, la mère de famille a volé plusieurs fois de la nourriture dans un supermarché, avant de se faire attraper. "J'avais choisi d'assurer ma défense toute seule. J'ai pris 6 mois ferme. Le fait de ne pas m'être présentée à l'audience, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur", explique celle qui ne vivra finalement pas sa sublime villa, avant d'ajouter : "Je pense que c'est une peine qui est extrapolée parce que j'ai volé à manger mais je ne méritais pas 6 mois ferme".

"J'ai été jugée par défaut"

Ce jeudi 15 septembre, la maman de huit enfants était l'invitée de Cyril Hanouna dans TPMP. Elle en a dit plus sur son affaire et affirme qu'elle a une bonne raison de ne pas s'être présentée au procès : elle n'aurait jamais reçu la convocation ! "Le problème c'est que je n'ai pas été avisée du jugement. Un huissier de justice est venu sonner chez moi pour me remettre ma convocation et je n'étais pas là. J'avais a priori 3 mois pour récupérer cette convocation à l'étude de l'huissier, chose que je ne savais pas et j'ai été jugée par défaut. J'ai pris 6 mois ferme parce que j'ai été jugée une première fois par défaut. J'ai fait opposition à ce jugement", déclare-t-elle.

Une sanction qui surprend l'animateur : "Vous avez pris six mois ferme ? C'est avec sursis ?", demande-t-il. "Non, je pense que je n'étais pas là et je n'ai pas été récupérer ma convocation chez l'huissier de justice et je pense que ça, ça a joué en ma défaveur, clairement", répond la maman, avant que celui qui a dû quitter son émission en direct résume : "Vous êtes passible de passer six mois ferme en prison".

"J'ai fait appel"

"En France, en dessous d'un an de prison ferme, on sait qu'il y a des aménagements qui sont mis en place surtout quand on travaille et qu'on a des enfants... En tout cas, j'ai été jugée et condamnée à six mois ferme (...) J'ai fait opposition au jugement. Le même tribunal a reprononcé la même peine en opposition et là j'ai fait appel donc j'attends la date d'appel", conclut-elle.

Le nouveau procès devrait avoir lieu cet automne ou cet hiver. On croise les doigts pour Amandine Pellissard