"J'ai commencé à angoisser" : Amandine Pellissard prend une grande décision pour l'avenir de sa famille nombreuse

Depuis qu'elle participe à Familles nombreuses la vie en XXL, Amandine Pellissard est devenue LA star du programme. Cela lui a permis de devenir influenceuse et de très bien gagner sa vie. Il y a quelques jours, elle a révélé qu'elle avait trouvé la villa de ses rêves et qu'elle comptait déménager en septembre.

"Nous déménageons d'Alès pour nous rendre dans la maison de nos rêves qui se situe dans le Var - on n'en dira pas plus au niveau de la localisation précise -, entre Marseille et Toulon. On se trouve dans une superbe station balnéaire avec une maison qui est la maison de nos rêves, pour notre famille et qui correspond à nos attentes. À 30 kilomètres de Marseille et de Toulon, à 500 mètres de la mer, tout ce qu'on peut rêver. C'était l'objectif de notre famille, et ça y est, on y arrive, on a réussi", explique dans une interview accordée à Télé-Loisirs celle qui a choqué avec une photo sexy.

Retournement de situation

Finalement, la mère de famille, héroïne de sa propre télé-réalité, a changé d'avis. "C'est allé très vite, on a vu cette maison, on a eu un coup de coeur, on s'est un peu précipité on s'est dit 'on la veut, on part'. Alex, quelques jours après, lui, était un peu dubitatif, il a eu un moment d'hésitation, moi, j'étais hyper motivée", raconte-t-elle à Télé-Loisirs, avant d'ajouter :"On est partis une semaine en vacances. Nadine, la nounou des enfants, qui est beaucoup plus qu'une nounou, qui est clairement leur grand-mère de coeur, et son mari, sont partis avec nous au Cap d'Agde. J'ai envoyé le chèque de caution le lundi, on est partis le samedi, j'ai reçu le contrat de location le mercredi (...) et à ce moment là, j'ai commencé à angoisser".

"Je ne le sentais plus"

"J'étais mal, comme si j'avais un mur devant moi qui me freinait. Je ne le sentais plus, je ne voulais plus partir aussi loin, dans une nouvelle région (...) On est ancrée en Occitanie depuis deux ans, on adore, et je ne me sentais pas de partir si loin de Nadine et son mari. Elle est chez nous tous les jours, on l'a vue sur TF1 à l'anniversaire des petits y a quelques jours, même elle, ça la peinait de voir qu'on partait et je me voyais pas...On commence a avoir des attaches ici", continue celle qui a été recalée d'une plage privée avec sa famille.

"On va déménager mais pas si loin"

"On va déménager mais pas si loin. On va rester dans un périmètre assez proche ; j'ai mandaté quelqu'un, un directeur d'agence immobilier, pour nous trouver une maison dans l'Hérault ou le Gard, afin qu'on garde des liens avec Nadine. On a décidé de ne plus prendre cette maison, je pense que quelque chose me freinait car j'avais pas donné le préavis, j'avais pas inscrit les enfants dans leurs nouvelles écoles...donc on reste à Alès pour le moment. On va trouver notre bonheur mais beaucoup plus près", assure-t-elle, avant de conclure : "Je suis partie plus facilement loin de ma mère que je partirai loin de cette femme; comme quoi, les liens du sang, c'est pas grand chose à côté des liens du coeur".