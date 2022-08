Amandine Pellisard (Familles nombreuses) dévoile sa nouvelle villa avec piscine et rend fous de rage (et de jalousie) les internautes

Depuis le début de Familles nombreuses la vie en XXL, Amandine Pellissard s'est imposée comme LA maman star de l'émission de TF1. Elle est même récemment devenue l'héroïne de sa propre télé-réalité : Les Pellissard à Saint-Tropez. La maman de huit enfants est aussi devenue influenceuse et ses revenus ont beaucoup augmenté. Cela lui a permis de s'acheter une sublime villa dans le Sud de la France dans laquelle elle devrait emménager prochainement.

La maison de nos rêves

"Nous déménageons d'Alès pour nous rendre dans la maison de nos rêves qui se situe dans le Var - on n'en dira pas plus au niveau de la localisation précise -, entre Marseille et Toulon. On se trouve dans une superbe station balnéaire avec une maison qui est la maison de nos rêves, pour notre famille et qui correspond à nos attentes. À 30 kilomètres de Marseille et de Toulon, à 500 mètres de la mer, tout ce qu'on peut rêver. C'était l'objectif de notre famille, et ça y est, on y arrive, on a réussi", explique dans une interview accordée à Télé-Loisirs celle qui a choqué avec une photo sexy.

Amandine Pellissard dévoile sa villa et rend fous les internautes

La mère de famille, qui a récemment poussé un coup de gueule après avoir été virée d'une plage privée, a dévoilé les premières images de sa sublime villa en story Instagram. Mais, comme à chaque fois qu'elle poste des choses en rapport avec son niveau de vie, les critiques ne se sont pas faites attendre.