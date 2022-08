Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : sa photo sexy choque les internautes, "Elle pète un plomb la Pellissard"

Amandine Pellissard est LA maman star de Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1. Elle est récemment devenue l'héroïne de sa propre télé-réalité : Les Pellissard à Saint-Tropez, actuellement disponible sur MyTF1 Max.

Ce mardi 23 août 2022, la mère de 8 enfants a posté une photo plutôt sexy sur son compte Instagram pour dévoiler son nouveau tatouage situé entre ses seins. "Ma dernière lubie..... ou plus que ça ......", écrit-elle, de façon énigmatique, en légende du post.

"Il faut arrêter de faire n'importe quoi pour faire le buzz"

Sur la photo, celle qui a déjà été accusée d'abuser de la chirurgie esthétique exhibe un joli décolleté qui choque visiblement beaucoup d'internautes. "Tu ne sais plus quoi faire de ton argent", "Elle pète un plomb la Pellissard", "Le tatoo est très beau, mais de loin, on dirait que vous avez des poils dans la poitrine 😏", "Arrête de vouloir rajeunir ça te va pas du tout et de faire n'importe quoi", "Ca rapporte les alloc plus les émissions", "Je pense qu'arrivée à un certain âge, il faut arrêter de faire n'importe quoi pour faire le buzzzz...😌😗🙁", "Mais jusqu'où allez-vous aller...", "N'importe quoi, faudrait déjà se respecter et aussi des enfants !!!", peut-on lire, entre autres, dans les commentaires.