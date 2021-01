Alix (Les Princes) : des relations entre prétendants et prétendantes en off ? Elle balance

Le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4 fut particulier cette année, à cause de la pandémie de coronavirus. En plus de respecter un règlement sanitaire stricte, tous les candidats ont dû se confiner dans un hôtel quelques semaines avant de démarrer l'émission de romance. Une situation totalement inédite puisque en général les princes, les princesses, les prétendants et les prétendantes n'ont pas l'occasion de se croiser les jours précédant l'aventure, afin d'éviter des rapprochements en off.

Des prétendants et prétendantes trop proches dans Les Princes de l'amour 8 ?

Ce confinement a donc chamboulé les règles du programme de W9, d'autant plus que Kellyn et Bastos ont commencé une histoire en dehors des caméras, à l'hôtel. Leur secret a fini par éclater : l'ex d'Anthony Alcaraz a ensuite été éliminée avant de revenir, puis de repartir en couple avec Bastien Grimal. Sauf que les deux candidats ne sont apparemment pas les seuls à avoir flirté en off si l'on en croit les confidences d'Alix.

Lors d'un live Twitch avec Madmoizelle, la candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 a révélé que certains prétendants et prétendantes avaient appris à se connaître en off, bien plus qu'ils n'auraient dû : "Il y a beaucoup trop de choses qui se sont passées en off à cause de la Covid-19. Il faut savoir que tous les prétendants et prétendantes étaient logés au même hôtel, contrairement aux autres saisons. Ils ont passé deux semaines tous ensemble, dans le même hôtel, parfois à être amis ou peut-être même à se chiner."

"Ils sont arrivés sur le tournage en se connaissant déjà entre eux"

Alix a ensuite confié que ces rapprochements ont perturbé le tournage des Princes de l'amour 8 : "Du coup, ils sont arrivés sur le tournage en se connaissant déjà entre eux. Donc, il y avait des choses qui étaient externes, à cause, justement, de ce contexte Covid-19. Les autres années, tu peux être appelé la veille pour le lendemain et les candidats sont dispatchés dans plusieurs hôtels."