Alice Nevers saison 18 : Marine Delterme en a-t-elle marre de jouer dans la série ? Elle répond

Les acteurs sont nombreux à quitter des projets de long terme pour découvrir de nouveaux horizons. Il y a eu Odile Vuillemin avec Profilage, Chrystelle Labaude avec Section de recherches ou encore Samira Lachhab, Marysole Fertard, Garance Teillet et Joaquim Fossi avec Demain nous appartient. Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, eux, ne semblent pas se lasser de jouer dans Alice Nevers : l'actrice interprète le rôle principal depuis 18 ans (elle a remplacé Florence Larrieu en 2002) et l'acteur joue le commandant Marquand depuis 13 ans.

"J'ai le temps de faire mille autres choses"

Ils n'envisagent pas pour le moment de quitter la série de TF1, mais Marine Delterme commence-t-elle à s'ennuyer avec son personnage Alice Nevers ? La réponse est non comme elle l'a confié à Ouest France : "Il ne m'occupe guère plus de quatre mois chaque année, que l'ensemble a su se renouveler, que les guests apportent une note de fraîcheur très intéressante, et que j'ai le temps de faire mille autres choses, comme de me consacrer à l'écriture. J'ai cinq projets en cours, dont un de série, et tous extrêmement gratifiants."

En parlant de guests, il y aura Stéphane Plaza, Sylvie Filloux (Demain nous appartient), Héloïse Martin ou encore Anthony Colette (Danse avec les stars) comme invités dans la saison 18 d'Alice Nevers.

Marine Delterme tease la fin de la saison 18 d'Alice Nevers

Dans la suite de son interview, Marine Delterme tease la fin de la nouvelle saison : "Les deux derniers épisodes sont presque exclusivement consacrés au couple d'Alice et de Fred Marquand. Nous avons décidé que, pour la première fois, les deux héros devaient s'offrir un week-end en amoureux, sans les collègues, sans les faits de société, sans les enfants, sans les problématiques de la famille recomposée... Évidemment, ce ne sera pas aussi simple."