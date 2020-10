Alice Nevers saison 18 : un ancien personnage important de retour, Marine Delterme donne des infos

"Après une absence de quatre ans, il va tenter de renouer avec Paul"

Que revient faire Mathieu Brémond dans la vie d'Alice Nevers ? Absent depuis la saison 11, l'ex de la juge a décidé de faire son grand retour dans le dernier épisode de la saison 17 sans que personne ne s'y attende. Ses retrouvailles avec Alice Nevers et son fils Paul continueront bien évidemment dans la saison 18, comme l'a confié Marine Delterme à Télé Star : "Après une absence de quatre ans, il va tenter de renouer avec Paul."

L'actrice ajoute : "Or un papa qui revient de nulle part, après avoir eu des problèmes avec la justice, ça va non seulement déstabiliser Alice, mais aussi toute sa famille ! Cela renvoie à des problématiques que connaissent beaucoup de couples séparés : l'instauration ou pas d'une garde partagée, avec l'angoisse que l'autre s'enfuie avec son enfant."

"Cela va créer beaucoup de tensions"

Le retour de Mathieu Brémond (Alexandre Varga) va aussi mettre à mal la relation de Marquand (Jean-Michel Tinivelli) et Alice Nevers : "Le couple d'Alice et Marquand va en être bouleversé. C'est un protagoniste très ambigu et double, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Va-t-il reprendre Paul ? Cela va créer beaucoup de tensions car Marquand sera inquiet de voir débarquer l'ex de sa femme", a expliqué Marine Delterme à Télé Loisirs en 2019. La saison 18 d'Alice Nevers, diffusée prochainement sur TF1, s'annonce donc mouvementée !