Alexandre (L'amour est dans le pré 2020) blessé et transporté par les pompiers, Mathieu raconte

Alexandre avait déjà fait une grosse chute

Alexandre avait déjà eu un gros accident récemment et avait failli mourir. Il avait raconté à Télé Loisirs en décembre 2020 : "J'ai réussi à trouver un travail dans une écurie à Marseille 10 jours après m'être installé chez Mathieu. Mais le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade. J'ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an. Il va falloir songer à une reconversion. Je vais entamer une formation dans l'immobilier pour être agent commercial". "Ça a été un coup dur. Je suis passé par toutes les émotions, mais heureusement qu'il y avait Mathieu pour m'épauler. Je me suis dit que c'était peut-être le destin que j'arrête de travailler dans les courses" avait précisé le prétendant de L'amour est dans le pré 2020.

Mathieu, éleveur de taureaux en Camargue, avait avoué avoir eu un pressentiment : "A 8h30, j'ai une p*tain d'angoisse, mais un truc de malade. Je lui envoie un texto en lui expliquant que j'ai une crise d'angoisse profonde et que j'espère que tout va bien. Il me répond : 'Oui oui, je suis à mon quatrième cheval, tout va bien.'. Une demi-heure après, les urgences m'appelaient. Il a été opéré dans l'après-midi".