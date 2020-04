Alba Flores (Nairobi dans La Casa de Papel) son nez modifié à son insu : très mauvaise idée !

Celle qui joue Ágata Jiménez alias Nairobi dans La Casa de Papel n'a donc pas subi de rhinoplastie. Il s'agit simplement d'un "faux nez" fait de façon virtuelle, et même pas par la comédienne. A noter que cette partie du visage est un héritage de sa grand-mère Lola Flores, qui était chanteuse, danseuse et actrice. Celle-ci était surnommée La Faraona et possédait un nez similaire.

La majorité des twittos la préfère au naturel

Alors que les abonnés Netflix se demandent si la série peut avoir une saison 5, de nombreux internautes ont réagi dans les commentaires du cliché d'Alba Flores. Ces dernières heures, beaucoup de twittos ont ainsi fait savoir qu'ils préféraient la star avec son "vrai" nez : "Si on me demande qui c'est pour la deuxième photo je saurais pas dire, y'a tellement de gens qui ont cette tête, alors que pour la première je reconnais direct la patronne dans La Casa de Papel", "On la reconnait tellement pas c'est choquant", "100 x mieux à gauche", "Elle est 10x plus belle avec son nez naturel". "C'est Tokyo la chirurgienne qui en a profité pour lui refaire quand elle lui a retiré la balle du poumon #CasaDePapel4" a même commenté l'un d'eux, en référence à une scène de la saison 4.

Déjà, en janvier 2020 lorsque l'image avait été postée, ils étaient en majorité pour dire qu'Alba Flores était bien mieux telle qu'elle est et ne kiffaient pas la retouche photo : "A gauche on a une femme naturelle et charismatique, à droite on a une femme banale qui ressemble à une tendance actuelle", "Sans le nez ça lui enlève tout son charme", "Elle a perdu un truc".