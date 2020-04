Ahmad (Koh Lanta) : le confinement ? "C'est de la survie au quotidien, comme dans Koh-Lanta"

Ahmad était peut-être l'un des aventuriers de Koh Lanta 2020 les moins populaires... du moins jusqu'à son élimination le 10 avril dernier, où Alexandra a pris le relais. Que ça soit pour sa stratégie ou sa faiblesse dans les épreuves physiques, le candidat a reçu de nombreuses critiques via les réseaux sociaux. Dans une interview accordée au HuffPost, il est revenu sur celles-ci, mais aussi sur son aventure : "Koh-Lanta, tant que l'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. À mon avis, personne ne mesure l'ampleur de l'aventure tant que l'on ne l'a pas vécu."

Ahmad compare Koh-Lanta et le confinement

Alors que, comme la majorité des Français, il est en confinement, il fait le rapprochement entre le jeu de survie et la situation actuelle : "Le côté confinement on le retrouve aussi à Koh-Lanta, même si là-bas on est à l'air libre. Par contre, il faut dire la vérité, Koh-Lanta est mille fois plus dur que le confinement. Néanmoins, avec le coronavirus, on parle de mort, on parle de crise, je ne peux pas comparer les deux. Si on se contente du côté psychologique du confinement, il faut que les téléspectateurs s'imaginent à quel point Koh-Lanta est plus dur. À titre d'exemple, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a aucune distraction possible, on est loin des proches, on a faim, on a soif, on ne se douche pas."

"C'est de la survie au quotidien, comme dans Koh-Lanta"

Le chef d'entreprise a dû fermer plusieurs de ses 7 restaurants de tacos et mettre ses employés en chômage partiel. "Je connais beaucoup d'entrepreneurs, comme moi, qui ne vont pas pouvoir survivre à cette crise parce que c'est sans précédent et parce qu'il y a des loyers à payer. Cette crise multiplie par dix les difficultés d'une entreprise quelconque. Je suis pessimiste, et c'est sûr qu'il y aura un avant et un après dans la carrière d'entrepreneur." Si le déconfinement est prévu le 11 mai, il est encore trop tôt pour le préparer : "on avance au jour le jour. Tous les jours, il y a de nouvelles données, c'est de la survie au quotidien, comme dans Koh-Lanta." Il n'est pas le seul aventurier dont le métier est impacté par la crise sanitaire : infirmière, Inès se bat au quotidien contre le covid-19 (coronavirus).