Agathe Auproux en couple : Jean-Michel Maire "sur le c**", il tente d'en savoir plus sur son mec

Agathe Auproux toujours en couple avec son petit ami : "Je ne suis pas célibataire"

Les followers qui suivent Agathe Auproux sur les réseaux savent déjà qu'elle est en couple. Après avoir été en couple avec un certain Boris, l'ex chroniqueuse de TPMP a retrouvé l'amour avec un autre homme. En 2020, Agathe Auproux avait dévoilé une photo avec son nouveau boyfriend, de dos, pour ne pas dévoiler son visage et révéler son identité. Et dans l'émission Ouvert à tous : Qui sera le meilleur chroniqueur ?, diffusée sur C8 ce vendredi 15 avril 2022, elle a confirmé être toujours heureuse et in love avec son petit ami.

Cette discussion a commencé quand Jean-Michel Maire a déclaré : "Je ne connais pas un jeune qui regarde Questions pour un champion ou Des chiffres et des lettres". Agathe Auproux n'était pas d'accord et l'a fait savoir : "Moi si, je suis encore jeune, et c'est ma came", confiant adorer Questions pour un champion, Slam ou encore Des chiffres et des lettres.

"Pose-toi les bonnes questions" a alors répondu le chroniqueur, "Comment rester célibataire ? On regarde Questions pour un champion, Slam, Une famille en or, Des chiffres et des lettres". "Je ne suis pas célibataire. Et ça n'a rien n'a voir avec le célibat" a rétorqué l'animatrice.

"Tu n'es pas célibataire ?", "Il s'appelle comment ?" : Jean-Michel Maire tente d'en savoir un peu plus

En apprenant qu'Agathe Auproux n'était pas un coeur à prendre, Jean-Michel Maire a été choqué. "Tu n'es pas célibataire ?" a-t-il lâché, "Je suis sur le cul". Agathe Auproux a alors assuré avoir "une vie de couple épanouie". "C'est vraiment qu'on ne se connaît pas" a-t-elle précisé, "Ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une actualité. Ça a déjà été annoncé il y a bien longtemps".

Il a ensuite essayé d'en apprendre davantage sur l'heureux élu. "Je ne savais pas. Il s'appelle comment ?" a demandé Jean-Michel Maire, qui voulait connaître l'identité de celui qui fait battre le coeur d'Agathe Auproux. Mais celle qui était récemment revenue sur sa rémission du cancer a répondu : "Non, mais on ne rentre pas dans la vie privée. Enfin, on n'est pas là pour ça".