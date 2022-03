Agathe Auproux revient sur son cancer... découvert grâce au père de Cyril Hanouna

Agathe Auproux se rappelle que Cyril Hanouna lui a dit : "Il faut que tu ailles voir mon père, il te reçoit quand tu veux"

Agathe Auproux faisait partie des invités de l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, ce vendredi 25 mars 2022. Dans le programme animé par Faustine Bollaert, l'ex chroniqueuse de TPMP sur C8 est revenue sur son cancer, découvert grâce au père de Cyril Hanouna. Car pour rappel, elle souffrait d'un cancer lymphatique, la maladie de Hodgkin.

Avant de savoir ce qu'elle avait, Agathe Auproux avait plusieurs symptômes : "La fatigue persistant, les petits kystes apparemment bénins qui restent et qui s'installent. Des ganglions dans la gorge qui sortent, alors que je n'ai pas d'angine, de rhume. Je commençais à trouver ça de plus en plus bizarre".

"À ce moment-là, j'étais chroniqueuse sur C8 dans les émissions de Cyril Hanouna. Et donc il me voyait tous les jours parce qu'on travaillait ensemble (...) et il voyait bien que quelque chose n'allait pas. Et il se tenait au courant de mes explorations de santé. Et il a fini par me dire : 'Il faut que tu ailles voir mon père, il te reçoit quand tu veux'" s'est souvenue la journaliste.

L'ex chroniqueuse de TPMP a découvert son cancer : "C'était une libération !"

Et finalement "le père de Cyril Hanouna", Ange Hanouna, "qui est médecin", lui a fait passer un scanner en urgence. Puis il lui a annoncé le diagnostic : elle était atteinte d'un cancer lymphatique, la maladie de Hodgkin. Un cancer qui n'a pas fait peur à Agathe Auproux : "Il avait l'air tellement serein. Et pour une fois, j'avais l'impression d'être en face de quelqu'un qui comprenait ce que j'avais".

"Je n'en avais jamais entendu parler avant ça, (une maladie) qui touche d'ailleurs particulièrement les jeunes, ce que je ne savais pas" a-t-elle précisé, "C'était une libération !" de savoir, "Là on est dans un autre état d'esprit, on dit : le mal est analysé, nommé, on peut commencer un protocole de soin". Elle s'était alors montrée positive et combative face au cancer, avant d'annoncer sa rémission complète.