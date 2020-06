Agathe Auproux en couple : elle poste une photo de son nouveau boyfriend

Agathe Auproux poste une photo de son mec

Bonne nouvelle pour Agathe Auproux , elle n'est plus un coeur à prendre ! La journaliste qui avait quitté TPMP en décembre 2019, et dévoilé les raisons de son départ de l'émission animée par Cyril Hanouna, a en effet présenté son nouveau boyfriend. A qui ? A ses nombreux abonnés Instagram, en publiant la première photo de son chéri dans sa story. Mais sur ce cliché, on ne voit pas le visage de celui qui fait battre son coeur.