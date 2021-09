After : un 5e film avec Josephine Langford ? Elle répond

Josephine Langford (Tessa) sera-t-elle dans d'autres films After ?

Grâce au succès mondial des livres After d'Anna Todd, la saga a été adaptée en films. Josephine Langford y incarne Tessa Young et Hero Fiennes-Tiffin y joue Hardin Scott. Pour le moment, 4 films ont été tournés : After - Chapitre 1 (After), After - Chapitre 2 (After We Collided), After - Chapitre 3 (After We Fell) et After - Chapitre 4 (After Ever Happy). Et alors que After 3 et After 4 ne sortiront pas au cinéma mais sur Amazon Prime Video (le 3ème volet arrive ce 22 octobre 2021), les fans se demandent si Josephine Langford dirait oui à un autre film de la franchise.

"Je voudrais revenir si c'était important et si ça avait un sens. Je ne suis pas un fan de l'abus d'hospitalité" a répondu Josephine Langford à StyleCaster. "Cela peut parfois atténuer une bonne chose si vous créez quelque chose et que c'est un canon, et qu'il n'y a pas de raison" a précisé l'interprète de Tessa qui s'était confiée sur le tournage des scènes de sexe, "Je serais très, très, très heureuse de revenir dans les bonnes circonstances et si cela avait un sens".

Car pour rappel, un prequel basé sur Before (qui est écrit du point de vue de Hardin) est prévu en film. Et il y aura aussi un sequel avec les enfants de Tessa et Hardin. Une suite sur Emery et Auden, mais aussi leur cousine Addy (les 3 persos sont évoqués dans les dernières pages et l'épilogue d'After Ever Happy).

After 4 : "Je pense que c'est très fidèle aux livres" avoue Josephine Langford

Dans sa même interview, Josephine Langford a aussi parlé de la fin des films, avec le final d'After - Chapitre 4 : "Ils ont un bon sens de la fermeture dans le quatrième film. Je pense que c'est très fidèle aux livres". "Évidemment, on ne peut pas tout faire rentrer dans chaque scène. Mais ils ont eu un parcours si difficile, c'est agréable de voir une sorte de fin heureuse parce que tout le monde aime les fins heureuses" a-t-elle précisé.

Josephine Langford quui n'est pas en couple avec Hero Fiennes-Tiffin malgré la vidéo cute des acteurs sur le tournage d'After avait déjà évoqué la fin des films. "Il y avait un petit goût amer car c'était triste que ce soit fini, mais on n'a pas l'impression que ce soit terminé" avait-elle expliqué une fois le tournage des 4 films terminé, "Je n'arrive pas à réaliser. Je pense que c'est parce que le film n'est pas encore sorti".