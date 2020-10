After - Chapitre 2 : les 2 triangles amoureux de Tessa avec Trevor et Zed enlevés ?

After - Chapitre 2 : le réalisateur explique son choix

Alors que 5 acteurs ont quitté le casting d'After -Chapitre 3 et After - Chapitre 4, le réalisateur d'After - Chapitre 2 (After We Collided) a fait quelques confidences. Comme vous le savez si vous avez vu After - Chapitre 1, il y a de grosses différences entre le livre et le film. Notamment le triangle amoureux entre Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), Tessa (Josephine Langford) et Zed (Samuel Larsen) qui a été complètement enlevé. Attention spoilers ! Eh bien sachez que dans le deuxième film inspiré des romans d'Anna Todd, il n'y pas non plus les deux triangles amoureux avec Zed et Trevor (Dylan Sprouse).

Roger Kumble, qui a réalisé After - Chapitre 2, a expliqué à ET Online que c'est par manque de temps qu'il a préféré ne pas traiter des deux triangles amoureux (entre Hardin, Tessa et Zed et entre Hardin, Tessa et Trevor). "Les premières conversations avec Trevor ressemblaient plus à un retour au livre et au fait de savoir qu'elle avait deux triangles amoureux différents dans le second livre. Elle avait Trevor et elle avait Zed" a-t-il expliqué, mais c'était impossible à faire dans un même film car cela aurait rajouté beaucoup trop de scènes à tourner et la durée du film aurait été trop longue.