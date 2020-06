Adele : son 4ème album repoussé à cause du coronavirus, son manager s'explique

Adele ne sortira pas encore son 4ème album

Depuis 2015, Adele n'a pas sorti d'album. Du coup, vous êtes très nombreux à attendre le nouvel album de la star qui a perdu beaucoup de poids et s'était affichée très amincie sur Instagram en mai 2020. Il s'agit du 4ème opus de sa carrière. Mais malheureusement, il va encore falloir vous armer de patience avant de réentendre la voix de l'interprète de Hello, Skyfall ou encore Set Fire to the Rain sur un titre inédit.

En effet, c'est officiel, la date de sortie a encore été repoussée. Jonathan Dickins, le manager de la chanteuse britannique, s'est confié à Music Week. "Ça ne sera pas pour le mois de septembre" a-t-il ainsi assuré, de quoi décevoir les fans. La raison de ce retard ? Le coronavirus, qui a impacté tous les domaines, y compris la musique. Pour rappel, le show de Harry Styles à Paris avait aussi annulé à cause de la pandémie, comme beaucoup d'autres concerts et spectacles.

"Je ne peux annoncer aucune date"

Forcé de devoir reculer une fois de plus la sortie du 4ème album d'Adele à cause du Covid-19, Jonathan Dickins a ajouté : "On est tous dans le même bateau. On essaye de faire avancer les choses et, tout à coup, le monde entier s'arrête de tourner. Alors ça sortira quand ça sera prêt". Mais du coup, à quelle date l'opus inédit sera-t-il prêt ? Pourra-t-il sortir dans l'automne-hiver 2020 ou faudra-t-il attendre l'année prochaine, en 2021 ? "Je ne peux annoncer aucune date" a-t-il répondu, "Nous avons la musique, mais il reste du boulot".