Adele amincie : elle dévoile son incroyable perte de poids sur une photo

Ce mardi 5 mai, Adele fêtait ses 32 ans. La chanteuse de Someone Like You et Rolling in the Deep a fêté cet anniversaire avec ses fans sur Instagram... en dévoilant une nouvelle photo où on peut la voir plus amincie que jamais. Découvrez l'incroyable perte de poids de la star.

Dans son post, la chanteuse a voulu remercier ses fans pour son anniversaire mais a aussi remercier les soignants et employés travaillant pendant la crise du Coronavirus. "Merci à tous pour votre amour pour mon anniversaire. J'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé pendant ces temps fous. J'aimerais remercier les premiers intervenants et les personnes dont le travail est essentiel qui nous protègent en risquant leurs vies. Vous êtes des anges" a-t-elle écrit. En tout cas, la transformation de la star est complètement dingue. La preuve en photos :

Adele avant sa perte de poids

Adele avant sa perte de poids