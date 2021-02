Acrobate94 accusé de viol et de violences par sa compagne : il aurait été placé en garde à vue

L'influenceur est connu pour ses vidéos acrobatiques sur YouTube et les réseaux, pour ses participations à Ninja Warrior sur TF1 ou encore le décrochage d'une banderole d'extrème droite lors d'une manif à Paris. Mais Acrobate94 fait parler de lui pour une affaire bien plus grave : il serait accusé par sa compagne de viol, de menaces de morts et de violences. Il aurait été arrêté par la police et placé en garde à vue.