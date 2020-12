9-1-1 Lone Star saison 2 : Liv Tyler (Michelle Blake) quitte la série, on vous dit tout

Triste nouvelle pour les fans de 9-1-1 Lone Star, le spin-off de 9-1-1, la suite de la série se fera sans l'une de ses principales stars. On l'a récemment appris, Liv Tyler - l'interprète de Michelle Blake, a en effet pris la décision de ne pas poursuivre l'aventure et ne participera donc pas à la saison 2.

Pourquoi Liv Tyler quitte-t-elle la série ?

Un départ choc qui nous rappelle celui de Connie Britton dans 9-1-1, mais qui s'explique néanmoins par la crise sanitaire actuelle. D'après les informations de Deadline, "l'épidémie de Covid-19 et les incertitudes entourant les voyages internationaux liées à une potentielle nouvelle vague" auraient en effet convaincu la comédienne de ne pas jouer avec le feu.

Et pour cause, Liv Tyler vit habituellement à Londres avec son mari et ses enfants (5 et 4 ans), tandis que le tournage se déroule à Los Angeles. Or, là où les conditions étaient réunies en saison 1 pour éviter à la famille d'être séparée trop longtemps (les enfants venaient aux USA durant les vacances scolaires, Liv Tyler avait la possibilité de faire quelques allers/retours entre les plateaux et chez elle), la crise est venue bouleverser toute cette organisation bien huilée. Face à cela, Liv Tyler a préféré quitter 9-1-1 Lone Star afin de ne pas prendre le risque de se retrouver isolée ou de contaminer ses proches à travers ses différent voyages.

Un retour déjà possible

Une décision décevante pour les fans, mais qui n'a heureusement pas impacté sa relation avec les créateurs. Auprès de Deadline, Tim Minear (showrunner) a préféré voir le positif dans toute cette histoire, "Quel bonheur cela a été d'avoir une star de cinéma du statut de Liv Tyler pour nous aider à lancer 9-1-1 Lone Star. On a adoré travailler avec Liv et nous lui serons à jamais reconnaissants pour son incarnation puissante de Michelle Blake".

De fait, l'actuel départ de Liv Tyler ne marquerait pas nécessairement la fin définitive de leur collaboration. Alors que le personnage ne sera pas repris par une autre actrice, Tim Minear a déjà lancé l'idée d'un futur retour de la comédienne, ne serait-ce que temporairement, une fois que la crise sanitaire sera (enfin) derrière nous, "Nous avons pu raconter un chapitre complet de l'histoire de Michelle, mais nous sentons également qu'il y a encore d'autres histoires à raconter. La porte lui sera donc toujours ouverte pour un retour !"