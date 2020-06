13 Reasons Why : un spin-off après la saison 4 ? Dylan Minnette donne son avis

La liste des séries qui ont pris fin en 2020 s'allonge. Après Arrow, The Good Place ou encore Esprits Criminels, c'est 13 Reasons Why qui a tiré sa révérence. Même si la fin n'a pas fait l'unanimité notamment suite à une intrigue déchirante, la série a bien proposé une "vraie" conclusion pour les personnages.

Un spin-off possible ?

Alors que les reboots, remakes et autres spin-off sont toujours autant d'actualité, se pourrait-il que l'histoire de 13 Reasons Why continue avec une nouvelle série ? Dylan Minnette ne dit pas non (mais pas oui non plus) ! L'interprète de Clay Jensen a en tout cas évoqué cette possibilité dans une interview donnée à Entertainment Tonight. "Je n'imagine même pas ce que ça pourrait être !" a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter qu'il n'avait "aucune idée" sur le potentiel héros de cette série dérivée. "Est-ce-que Clay Jensen serait là ? Qui sait ? Je ne sais pas ?" a-t-il ajouté.

Le créateur est contre

Mais ne vous affolez pas non plus, il semble quand même assez peu probable qu'un spin-off de 13 Reasons Why voit le jour. Pourquoi ? Car Brian Yorkey, le créateur de la série, est contre. "J'aime cette idée de laisser ça à notre imagination." a-t-il confié au sujet de la fin ouverte réservée aux personnages. Bref, c'est pas gagné !