"Thibault était au bout de sa vie" : Maylone encore opéré, Jessica Thivenin se montre courageuse malgré son inquiétude pour son fils

Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, n'est malheureusement pas épargné par les soucis de santé depuis sa naissance. Sa maman a même dû le réanimer elle-même quand il avait seulement quelques mois. Il a aujourd'hui 3 ans et demi et est un petit garçon plein de vie qui fait fondre ses parents et leurs fans. Malheureusement, depuis quelques semaines, Maylone inquiète de nouveau ses parents à cause d'une toux récurrente.

"Ça fait un mois qu'on est dans les médecins. Vous avez vu. Un coup c'est le pédiatre, un autre la gastro et le pneumo. Un coup c'est une radio des poumons, un autre radio de la trachée, un coup caméra dans la gorge avec l'ORL... Enfin voilà, on a tout fait. On a fait le tour. On a rendez-vous lundi avec la pneumo. On s'est aperçu que sur la radio des poumons, il y avait des restes d'une ancienne maladie. Donc il est sous antibiotiques pendant quatorze jours pour bien tout enlever. Donc là, ça va mieux, il tousse moins, mais il tousse quand même", a expliqué sa maman ce vendredi 27 janvier 2023.

"Il a besoin d'une dilatation de l'oesophage"

"Pour la radio, Maylone a bu un produit et ils regardent si ça passe bien comme il a eu une atrésie. C'est vrai que le soir, il a tendance à vomir s'il mange trop depuis quelque temps. Je me doutais, je le savais au fond de moi, et la radio l'a confirmé : il a une sténose (un rétrécissement de l'artère, NDLR). Il a besoin d'une dilatation de l'oesophage", a ajouté la gagnante des Apprentis aventuriers 5.

Une opération que le courageux petit garçon a déjà subie par le passé. "La deuxième fois qu'on a réanimé Maylone, on a compris que l'oesophage était trop serré et que, du coup, le lait remontait et passait dans la trachée. Il s'étouffait et ça se fermait (...) Donc ils vont mettre un espèce de ballon, comme quand il avait 4 mois, au niveau de l'endroit où c'est serré. Ça va agrandir un peu l'oesophage. Ensuite, ils le retirent", a détaillé Jessica, avant de relativiser : "C'est une opération qui ne dure pas très longtemps, sous anesthésie générale, au bloc opératoire. C'est toujours un peu embêtant, mais on ne peut pas se plaindre. C'est rien, il y a pire".

"Mon mari était dégoûté, il était au bout de sa vie"

Thibault Garcia, en revanche, se montre plus inquiet que sa femme : "Mon mari était dégoûté, il était au bout de sa vie", a raconté Jessica, avant de conclure : "Ça ne fait jamais plaisir, mais en soi, c'est pour qu'il aille mieux. Ça va bien se passer. On est content d'avoir une réponse, parce que c'est dur ! Ça fait des mois qu'il tousse et ça devient de pire en pire, c'était devenu ingérable (...) On est content d'avoir une réponse. On est moins content forcément de devoir emmener Maylone en anesthésie générale pour la troisième fois en 3 ans et demi. Mais bon, c'est pas grave. Ça va bien se passer".

On souhaite beaucoup de courage au petit Maylone pour l'opération.