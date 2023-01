Jessica Thivenin regrette-t-elle ses chirurgies esthétiques ? La candidate répond cash et pourrait même repasser sur le billard

La chirurgie esthétique n'est plus un sujet tabou. De nombreuses candidates de télé-réalité n'ont d'ailleurs aucun mal à en parler sur les réseaux sociaux à l'instar de Maeva Ghennam, Manon Tanti ou encore Laura Lempika. Jessica Thivenin fait elle aussi partie de celles qui ont succombé à l'appel du bistouri. La femme de Thibault Garcia a eu recours à plusieurs interventions, y compris une augmentation mammaire, des injections dans la bouche et une rhinoplastie.

Forcément, à force de partager ses opérations sur Instagram, Jessica est devenue la cible de nombreuses critiques. "Ce n'est vraiment pas pour être méchante, mais honnêtement, la chirurgie t'a ravagée. Tu étais mieux avant", lui avait par exemple balancé l'un de ses followers. Les haters ? La candidate n'y prête pas vraiment attention et elle n'hésite parfois pas à les remettre en place.

Jessica Thivenin se trouve plus belle que jamais

Ce mardi 24 janvier, Jessica a organisé une session questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram. L'occasion pour ces derniers d'en apprendre plus sur la candidate. Une internaute en particulier lui a demandé si elle pensait avoir fait trop de chirurgie esthétique. Sûre d'elle, Jessica a déclaré qu'elle n'avait aucun regret. "Pour moi non, je ne me suis jamais sentie aussi jolie que maintenant. Je suis très contente du résultat de mes chirurgies esthétiques. Peu importe les critiques, le principal c'est de se sentir bien soi-même. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde donc peu importe, je me sens bien et je n'ai aucun regret".

Une nouvelle opération de prévue ?

Si elle est satisfaite de son physique, Jessica pense pourtant repasser sur le billard dans le futur, notamment pour un lifting. "Je n'ai pas décidé ni quand, ni où, ni comment, mais je pense que oui, je vais finir par faire retendre un petit peu ma joue car vraiment il y a des photos et des Snaps que je supprime car je déteste". La femme de Thibault dit ce qui lui passe par la tête et se fiche bien de ce que les gens pensent d'elle. "Parfois, dire la vérité sur la chirurgie esthétique m'a causé du tort et des critiques. Mais au final, je préfère être honnête dans ce que je fais plutôt que vous mentir et faire comme si rien ne s'était passé. Et puis en vrai j'ai 33 ans, je fais encore ce que je veux".

Si elle décide finalement de franchir le pas, Jessica s'exposera de nouveau aux critiques de ses abonnés. Même son fils Maylone semble être dégoûté par ses interventions...