Jessica Thivenin : son fils dégouté par ses injections aux lèvres ? Elle s'amuse de sa réaction face à un bisou

Jessica Thivenin partage toute sa vie à ses abonnés sur Instagram et Snapchat. Entre les confidences sur sa chirurgie et les placements de produits qui scandalisent les internautes, elle met aussi en avant ses deux enfants. Récemment, elle s'est confiée sur les problèmes de santé de son plus grand, Maylone, né avec une maladie de l'oesophage. Le petit garçon de trois ans vit tout de même sa vie d'enfant et ne perd pas de temps pour clasher sa maman.

"Tu parles de mes injections ?"

Dans une vidéo postée sur Snapchat et reprise par les fans de la star de télé-réalité, on voit Maylone dégouté par un bisou de sa maman. Jessica embrasse la joue de son fils et celui-ci s'essuie directement après. Intriguée, elle lui demande pourquoi il fait ça. Le petit répond alors : "Tu m'as mis ça" en pointant son doigt vers les lèvres de sa maman.

La jeune femme questionne donc son fils : "C'est quoi 'ça' ? De la bave ?" Maylone répond non et continue de montrer les lèvres de sa mère en expliquant qu'il est dérangé par "ça là, que tu as dans la bouche". Jessica comprend enfin, "tu parles de mes injections ?" demande-t-elle avant que son fils ne confirme.

>> Jessica Thivenin : poitrine, menton, fesses... la vraie liste de ses chirurgies esthétiques, "J'ai tout refait de la tête aux pieds !" <<